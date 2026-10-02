Primo Piano ESCLUSIVA MN - Ambrosini: “Amorim persona seria e preparata, Ramos segna se cresce la squadra. Pulisic risolve tanti problemi”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini.

A margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini. Queste le sue parole.

Cosa ne pensi delle prime sei partite giocate dal Milan e che idea ti sei fatto su Amorim?

"Ma io ho visto una persona seria, preparata, sincera, deve secondo me piano piano trovare la quadra perché la squadra non ha sempre mostrato quello che vorrebbe lui o meglio l'ha mostrato troppo poco. Però l'ultima partita è stata incoraggianteante da questo punto di vista. Bisogna aspettare adesso di vedere il prossimo ciclo di partite che sarà decisivo, ma a livello di idee e di proposte il Milan è una squadra che può fare bene"

Come giudici Gonçalo Ramos fino a questo momento?

"Mi piace, è un ragazzo che nonostante i pochi gol lavora tanto con la squadra. Se gioca la squadra riesce a giocare qualche metro più avanti con un po' più di qualità e anche un attaccante generoso come lui che gira tanto poi può avere più opportunità. Però secondo me è destinato per le caratteristiche che ha che se la squadra cresce riesce a segnare di più anche lui"

In Europa League nonostante la brutta partenza, secondo te il Milan può farcela ad arrivare fino in fondo?

"Deve farcela perché può farcela. Adesso ci sono due trasferte, perché il Milan farà due trasferte non semplici a Salisburgo e poi va in Inghilterra contro il Bournemouth. Deve raddrizzare la barra però il tempo c'è e attraverso la crescita dei giocatori che sono arrivati secondo me lo farà"

Quanto gira attorno a Pulisic questa stagione, quanto è importante ritrovare il miglior Pulisic, quello della prima parte di stagione dello scorso anno?

"Per me a livello di qualità e di caratteristiche è un giocatore estremamente funzionale perché il Milan ha avuto un problema in queste prime partite nei due che giocano dietro la prima punta. Lì ha provato a cambiare tanto ma ha trovato poca qualità secondo me a parte che con Cisse che ha dato una grossa mano. Per il resto lì ha avuto problemi e Pulisic glie li può risolvere"