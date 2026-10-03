MN - La pagella di Rabiot contro l'Italia: sprazzi di lampi e qualtà

Bella partita quella tra la Francia e l'Italia, ieri sera per la terza giornata di Nations League. All'esordio di Zidane come ct della panchina francese, gli azzurri hanno risposto con una gara di grande personalità e coraggio. Al gol, meraviglioso di Olise ha risposto Bastoni nel finale di gara. I francesi sono stati poi in inferiorità numerica per gli ultimi 10 minuti, visto il rosso preso da Upamecano, già ammonito in precedenza. Ha giocato bene, come tutti i suoi compagni, Adrien Rabiot. Questa la pagella e giudizio del centrocampista francese contro l'Italia:

MN - LA PAGELLA DI ADRIE RABIOT CONTRO L'ITALIA: VOTO 6,5

Come tutta la Francia, è padrone del gioco e soprattutto nel primo tempo è bravo ad agire alle spalle di Dembelè, duettando bene con Douè a centrocampo. Fisicamente sovrasta il centrocampo italiano, è anche abile, come sappiamo a infilarsi alle spalle dei difensori. Lo fa bene nella rirpesa, anche se non con molta velocità e continuità. Il suo voto è sicuramente positivo. Resta un uomo fidato di Zidane e un giocatore fondamentale per la sua Francia. Voto 6,5