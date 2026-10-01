Bologna, accordo per Darmian: contratto fino al 2027 con opzione

Bologna, accordo per Darmian: contratto fino al 2027 con opzioneMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:24Gli ex
di Lorenzo De Angelis
Matteo Darmiani torna in Serie A dopo l'esperienza all'Inter: firmerà con il Bologna di Palladino

Il Bologna ha raggiunto nella giornata di oggi un accordo con gli agenti di Matteo Darmian, pronto a iniziare una nuova avventura dopo la fine del rapporto con l'Inter. Il difensore classe 1989 firmerà un contratto fino a giugno 2027, con opzione per prolungare l'intesa con il club rossoblù fino al 2028.

Svincolato dallo scorso primo luglio dopo la fine del contratto con l'Inter, Darmian porterà esperienza e duttilità alla rosa di Raffaele Palladino. Cresciuto nel Milan, in carriera ha vestito le maglie di Padova, Palermo, Torino, Manchester United e Parma, conquistando numerosi trofei in Italia e in Inghilterra. 