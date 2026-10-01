Menez sul Milan attuale: "Manca fantasia. E questo è un limite"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero Jeremy Menez ha spiegato che nel Milan attuale manca fantasia

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jeremy Menez, ex attaccante del Milan, ha ripercorso un po' anche la sua carriera da calciatore. In merito al gol più bello che ha segnato, il francese non ha nessun dubbio: "Il tacco in Parma-Milan. Fece il giro del mondo. Il campo era bagnato e la palla schizzò in aria. Ma anche il piatto al volo nel derby contro l’Inter fu un gol altrettanto bello”.

Giocatori alla Menez se ne vedono pochi in Italia in questo momento: "Vero. Nel Milan di Amorim, per esempio, manca fantasia. È un limite. Ma non riguarda solo l’Italia: anche nel calcio in generale si sono un po’ persi i giocatori creativi. Per chi stravedo? Lamine Yamal e Nico Paz” le parole dell'attaccante francese che nella sua carriera ha giocato in Italia con quattro maglie diverse, vale a dire Roma, Milan, Reggina e Bari.