Croazia, nello staff c'è anche Gianni Vio. Il ct Bilic: "Mi aspetto progressi nelle palle inattive"
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Da qualche mese, l'ex rossonero Gianni Vio, che si occupa delle palle inattive, è entrato nello staff tecnico della Croazia di Luka Modric
Gianni Vio, che ha un passato anche al Milan nella stagione 2014-2015 quando in panchina c'era Filippo Inzaghi, è entrato da qualche mese nello staff del nuovo ct della Croazia, Slaven Bilic. Intervistato da Nova TV in vista della partita di questa sera in casa della Repubblica Ceca, il tecnico della nazionale croata ha commentato così l'arrivo nel suo staff dell'ex rossonero che è uno specialista nel preparare le palle inattive:
"Gianni è un gioiello. È molto conosciuto in tutto il mondo per quel ruolo. Ai giocatori piace, e anche a noi piacciono alcune delle sue idee. Mi aspetto dei progressi in questo ambito, soprattutto non solo nelle intercettazioni offensive, ma soprattutto in quelle difensive, dove i cechi sono molto pericolosi".
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