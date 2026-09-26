De Vecchi su Amorim: "Il coraggio non gli manca, ha avuto la forza di cacciare i giocatori che riteneva fuori dal progetto"

L'ex rossonero Walter De Vecchi ha detto la sua su Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, esaltando il suo coraggio

Walter De Vecchi, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del nuovo Milan di Ruben Amorim. Ecco il suo pensiero sull'allenatore portoghese: "Se Amorim mi piace? È ancora troppo presto per dirlo, diciamo che il coraggio non gli manca. Ha avuto la forza di cacciare i giocatori che riteneva fuori dal progetto, vediamo se questa scelta ripagherà. Mi sembra invece più propositivo Cardinale: ha soddisfatto le richieste del tecnico e finalmente si sta facendo vedere a Milano.

Se il Milan può essere l’anti-Inter? Lo metto in seconda fascia insieme alla Juve tra i possibili avversari dei nerazzurri. Per me quest’anno la più pericolosa delle inseguitrici è la Roma: è una delle poche squadre che fa ancora divertire".