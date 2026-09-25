Ramos è il giocatore del Milan che corre di più. Crespo: "Vuol dire che non si tira mai indietro e lotta. Certo, se poi si va a vedere quanto è stato pagato..."
Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Hernan Crespo ha parlato così del modo di giocare di Gonçalo Ramos: "Guardate che Ramos si sbatte come un matto in campo e si mette sempre al servizio della squadra. Non è poco. Se poi, dopo tutto il lavoro sporco che fa, la buttasse pure dentro, saremmo di fronte a un fenomeno... La verità è che il portoghese ha uno stile di gioco molto particolare, gli piace dialogare con i compagni, viene incontro e crea spazi per gli inserimenti dei compagni. Sono dettagli importanti che non vanno sottovalutati quando si giudica un giocatore. È vero che dal centravanti si pretendono i gol, è nato per quello, ed è pure pagato per quella missione, però si può risultare utile alla causa anche senza segnare: magari servendo assist preziosi, facendo movimenti in perfetta sincronia con il resto della squadra oppure disturbando gli avversari con una costante azione di pressing.
Ramos è quello che corre di più in tutto il Milan? E questa è una qualità apprezzabile, e che dovrebbe rendere felici i tifosi. Non si tira indietro, lotta, fa le battaglie con i difensori, si 'spolmona' a caccia del pallone. Insomma, per adesso io non lo boccio. Certo, se poi si va a vedere quanto è stato pagato, allora si entra in un terreno minato".
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