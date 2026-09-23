Le difficoltà a fare gol di Gonçalo Ramos? Pancaro: "Comincerà a segnare quando..."

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L'ex rossonero Giuseppe Pancaro ha spiegato per vedere i gol di Gonçalo Ramos il Milan deve aumentare la qualità del suo gioco

Ai microfoni della radio di tuttomercatoweb.com, l'ex terzino rossonero Giuseppe Pancaro ha commentato così il momento di Kolo Muani e Goncalo Ramos: "Le qualità sono fuori discussione, hanno caratteristiche diverse. Ramos va servito più dentro l'area e il Milan ora è tra le squadre che ha toccato meno palloni in area e sta pagando ancora la mancanza di qualità di gioco del Milan. Si riattiva se la squadra diventa dominante e gli servono palloni in area, ora agisce troppo lontano dalla porta. Kolo Muani ha pagato le dichiarazioni iniziali di Spalletti, quando gli ha puntato subito il faro addosso. Però è un giocatore forte e tornerà a fare gol. Ramos comincerà a segnare quando troverà il Milan un assetto definitivo al suo fianco. E Kolo Muani anche".

Amorim ha trovato il suo Milan?

"Penso che negli 11 la squadra può essere quella, ma l'idea di gioco è ancora lontana da quella che ha in mente lui. Amorim fa capire cosa vuole fare, ma i suoi principi di gioco non si vedono. Serve tempo, ma il Milan deve accelerare".