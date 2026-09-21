F.Galli: "E' un Milan che vuole essere meno pragmatico e più propositivo nel gioco"

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L'ex rossonero Filippo Galli ha commentato positivamente la prestazione del Milan che ieri ha battuto 3-0 il Lecce a San Siro

Intervenuto a "Radio anch'io sport" su Rai Radio Uno, l'ex rossonero Filippo Galli ha commentato così la prestazione del Milan contro il Lecce: "Ieri da parte del Milan c'è stato un segnale importante dal punto di vista del gioco e della prestazione, ha il terzio attacco del campionato mentre in difesa ha qualche pecca e c'è da migliorare. Si era subito crocifisso Amorim da parte soprattutto dei tifosi e questo è un peccato, è necessario avere tempo per costruire un qualcosa. E' un Milan che vuole essere meno pragmatico e più propositivo nel gioco".

Sulla nuova Nazionale italiana di Roberto Mancini, Galli ha invece dichiarato: "Mancini è il Ct giusto? E' chiaro che quello che c'è stato prima mette qualche nuvola intorno a lui, ma aspettiamolo ai risultati e alle prestazioni. Ho molta fiducia nei giovani, ma forse questo non è ancora un Paese per giovani anche se sembra di vedere qualche spiraglio. Bisogna rischiare qualcosa, c'è un problema di sistema calcio" le sue parole riportate da sportmediaset.it.