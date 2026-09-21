Pulisic commenta con tristezza il suo 2026: "È stato molto difficile". Poi assicura: "Ora basta, continuiamo a vincere"

Pulisic commenta con tristezza il suo 2026: "È stato molto difficile". Poi assicura: "Ora basta, continuiamo a vincere"MilanNews.it
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Oggi alle 00:48News
di Antonello Gioia
Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a Dazn al termine di Milan-Lecce, match vinto per 3-0 dai rossoneri.

Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a Dazn al termine di Milan-Lecce, match vinto per 3-0 dai rossoneri.

Che 2026 è stato per te?

"È stato molto difficile per me, e anche per la squadra, fino alla scorsa stagione. Però dai, oggi ho segnato un altro gol: adesso dobbiamo solo continuare a vincere e basta".