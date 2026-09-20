Primo Piano MN - Cardinale: "Tra i migliori 90 minuti di calcio visti. Non deve sfuggire a nessuno che un nuovo allenatore avrà bisogno di tempo"

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Gerry Cardinale esprime la sua soddisfazione per la vittoria di questa sera e guarda con ottimismo al futuro con Ruben Amorim

Il Milan vince 3-0 a San Siro contro il Lecce, ma soprattutto convince. La squadra di Amorim arriva alla sosta per le nazionali con tre vittorie e due pareggi in Serie A, senza mai perdere. La prestazione di questa sera è stata sicuramente la più positiva, con lo stadio che ha trasformato i fischi al termine della gara di Europa League col Benfica in cori e applausi: contro i salentini la prova è stato molto positiva e ha fatto vedere un calcio offensivo fluido e costante.

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine per esprimere la sua soddisfazione e la sua vicinanza a squadra ed allenatore. Il manager statunitense era a San Siro anche questa sera e ha assistito alla gara dal vivo.

MILAN-LECCE, LE PAROLE DI CARDINALE

"Sono stati tra i migliori 90 minuti di calcio che abbiamo visto. Voglio congratularmi con Ruben e con i nostri giocatori per aver continuato a lottare in queste prime partite prima della pausa per le nazionali. Non deve sfuggire a nessuno che un nuovo allenatore, con un nuovo stile di gioco e nuovi giocatori, avrà bisogno di tempo per trovare l’affiatamento giusto. E ringrazio i nostri tifosi per averci sostenuto in questa fase di transizione, mentre cerchiamo di sistemare le cose e riportare l’AC Milan alla sua tradizione vincente".