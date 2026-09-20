Amorim a DAZN: "Le persone non sono stupide, apprezzano la verità. Proveremo ad essere più fluidi"
Mister Ruben Amorim ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Lecce. Queste tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese
Sulla sua comunicazione:
“A volte è buono. Dobbiamo evolverci, le persone non sono stupide e apprezzano la verità. Però ogni tanto mi metto nei guai (ride, ndr). Dobbiamo crescere a livello di comunicazione tutti”.
Come arrivate alla partita?
“Bene. La pressione è normale. Se arrivi a questo punto hai già avuto tanta pressione in carriera. Stiamo facendo un sacco di cose buone, a volte le persone si focalizzano solo su quelle negative. Dobbiamo continuare a fare bene e cercare di migliorare”.
Stasera vuoi vedere più fluidità e vuoi che i giocatori siano meno statici e prevedibili:
“Ci proveremo. Se guardi la nostra squadra a volte ci mettiamo a cercare le posizioni giuste, dobbiamo essere più fluidi. In alcuni spezzoni, Lazio, Torino e Venezia, abbiamo visto questa fluidità, ma dobbiamo lavorarci e fare meglio”.
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