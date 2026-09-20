Figuraccia Galatasaray: Leao perde 21 palloni e il Trabzonspor vince 4-0

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Leao perde 21 palloni nell'umiliante sconfitta del Galatasaray contro il Trabzonspor: tripletta di Salah e 4-0 sulla squadra di Istanbul

Dopo la sconfitta in Champions League di 10 giorni fa sul campo dello Sporting Club di Lisbona, per il Galatasaray di Rafael Leao è arrivata anche la prima sconfitta nel campionato turco. E che sconfitta. La formazione di Istanbul è stata spazzata via dal Trabzonspor di Mohamed Salah che ieri ha dimostrato ancora una volta di essere un grande campione. Risultato finale: 4-0 per la formazione dell'egiziano che ha messo a segno una incredibile tripletta. L'altro gol, per la cronaca, è stato segnato da Noah Saviolo.

Serata da dimenticare per l'ex rossonero Rafael Leao che ancora non è riuscito a prendersi la scena. Il portoghese è finito nel mirino delle critiche dei tifosi del Galatasaray sui social dopo che ha offerto una prestazione con 21 palloni persi, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Il tempo per far ricredere i tifosi, per Rafa, c'è tutto. Intanto il Gala oggi rischia di essere superato al primo posto dal Besiktas di Vincenzo Italiano che invece sembra già a casa sua a Istanbul.