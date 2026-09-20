MN - Sala: "Preoccupante ciò che dice Amorim prima e dopo il Benfica"

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Il pensiero del collega Federico Sala sulle recenti dichiarazioni di Ruben Amorim sulle caratteristiche dei calciatori della sua rosa

Se c'è una cosa che si è capito in questi primi mesi di Ruben Amorim sulla panchina del Milan è che il tecnico rossonero non è uno da dichiarazioni banali. Dopo la brutta sconfitta in Europa League a San Siro contro il Benfica, il tecnico rossonero sembra aver fatto un po' di marcia indietro rispetto a quanto aveva dichiarato precedentemente sulla sua rosa e sulle caratteristiche dei suoi calciatori. Lo ha notato anche il giornalista di DAZN Federico Sala, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it.

PREOCCUPANTE CIÒ CHE DICE AMORIM DOPO IL BENFICA

Il commento di Federico Sala sull'impatto di Amorim sul Milan e sul calcio italiano: "La mia sensazione è che, come era prevedibile, a questa squadra servirà tanto tempo. È chiaro che rimane la brutta figura in Europa League, anche se è stato un Milan senza molti titolari. Per non passare il girone in Europa League devi proprio impegnarti, però secondo me è molto più preoccupante ciò che dice Amorim prima e dopo la partita. Non so cosa sia scattato nella sua testa in questo momento. Prima di Torino-Milan dice che ha i giocatori giusti per fare il suo gioco, mentre dopo il Benfica dice quasi il contrario. È preoccupante, così stai già “gambizzando” Il progetto…”.