Passerini: "Il tempo a disposizione di Amorim non è infinito"
A livello di risultati l'inizio di stagione del Milan di Ruben Amorim è stato discreto: in campionato i rossoneri non hanno mai perso e hanno raccolto due vittorie e due pareggi nelle prime quattro gare. Il bottino è accettabile ma le prestazioni non molto, come sa perfettamente anche lo stesso tecnico che non si è mai nascosto da questo punto di vista. Ora serve tirare fuori anche qualche gara più convincente, anche segnando fin da subito. Lo sottolinea Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, nel suo articolo di questa mattina.
IL TEMPO A DISPOSIZIONE DI AMORIM NON È INFINITO
Il collega Carlos Passerini avvisa il tecnico rossonero Ruben Amorim: "Amorim però deve stare attento: il tempo a sua disposizione non è infinito, le regole del gioco sono chiare, i punti e la classifica non sono un optional, quindi qualsiasi risultato diverso da una vittoria aprirebbe la crisi e intossicherebbe la lunga sosta per le nazionali. Servono i gol. Maledetti e subito. Magari già nel primo tempo, a differenza di quanto è successo nelle prime cinque partite"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan