Passerini: "Il tempo a disposizione di Amorim non è infinito"

vedi letture

Il commento di Carlos Passerini su cosa aspetta Ruben Amorim questa sera in caso di non vittoria

A livello di risultati l'inizio di stagione del Milan di Ruben Amorim è stato discreto: in campionato i rossoneri non hanno mai perso e hanno raccolto due vittorie e due pareggi nelle prime quattro gare. Il bottino è accettabile ma le prestazioni non molto, come sa perfettamente anche lo stesso tecnico che non si è mai nascosto da questo punto di vista. Ora serve tirare fuori anche qualche gara più convincente, anche segnando fin da subito. Lo sottolinea Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, nel suo articolo di questa mattina.

IL TEMPO A DISPOSIZIONE DI AMORIM NON È INFINITO

Il collega Carlos Passerini avvisa il tecnico rossonero Ruben Amorim: "Amorim però deve stare attento: il tempo a sua disposizione non è infinito, le regole del gioco sono chiare, i punti e la classifica non sono un optional, quindi qualsiasi risultato diverso da una vittoria aprirebbe la crisi e intossicherebbe la lunga sosta per le nazionali. Servono i gol. Maledetti e subito. Magari già nel primo tempo, a differenza di quanto è successo nelle prime cinque partite"