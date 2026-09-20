Ordine: "Il Milan ha bisogno di vincere: migliori a disposizione"
Nella partita di questa sera che il Milan giocherà a San Siro contro il Lecce in vista dell'ultima giornata prima della sosta per le Nazionali, la quinta del campionato di Serie A Enilive, il tecnico rossonero Ruben Amorim è pronto a mettere in campo i big sin dall'inizio. In campo i migliori con qualche eccezione per tenersi anche delle cartucce valide a gara in corso se dovesse essere necessario. Il commento di Franco Ordine questa mattina su Il Giornale nel suo articolo.
IL COMMENTO DI ORDINE SUL MILAN IN VISTA DEL LECCE
Il commento di Franco Ordine sul Milan in vista dell'impegno di questa sera contro il Lecce a San Siro in campionato: "Il Milan stasera, con lo stadio ancora una volta esaurito e Cardinale in tribuna, ha bisogno di vincere. E pensa di farlo con i migliori a disposizione con la sola eccezione di lasciare in panchina qualcuno in grado di offrire un contributo offensivo nella ripresa: si pensa a Cisse che le ha giocate tutte mostrando qualche sintomo di stanchezza".
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