Rivera: "Mazzola un campione e un amico. Divisi solo dal derby"
La storia del calcio italiano e milanese è stata segnata a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta dal dualismo Gianni Rivera e Sandro Mazzola. Uno rossonero e l'altro nerazzurro, i due campioni hanno contribuito a fare grandi le due squadre di Milano. Ed è stato inevitabile, davanti alla scomparsa di Mazzola a 83 anni, che il suo rivale di sempre ma anche grande amico Gianni Rivera venisse intervistato dalla Gazzetta dello Sport per offrire il suo ricordo.
GIANNI RIVERA RICORDA L'AMICO E RIVALE DI SEMPRE MAZZOLA
Il ricordo di Gianni Rivera dell'amico e avversario Sandro Mazzola: "Un grandissimo giocatore, un campione e un amico. Eravamo divisi solo dal derby . Era giusto così: io Milan, lui Inter. Abbiamo vinto tanto, lui da una parte, io dall’altra. Coppe, scudetti, trofei, classifiche dei cannonieri. Era la nostra Milano. Ricordo il primo Derby? Sì. E sa perché? Perché Sandro al suo esordio in un Milan-Inter segna subito. Pochi secondi, hanno poi scritto 13. Comunque il primo minuto, scambio in velocità con Corso. Per fortuna poi ha segnato Dino Sani e abbiamo fatto uno a uno"
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