I rossoneri tornano in campo, è sfida al Lecce: tutte le informazioni utili sulla partita

I rossoneri tornano in campo, è sfida al Lecce: tutte le informazioni utili sulla partita
Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna
Questa sera i rossoneri affronteranno nel proprio stadio il Lecce di Eusebio Di Francesco nell'ultimo match prima della lunga sosta per le nazionali.

Dopo la brutta delusione nell’esordio in Europa League contro il Benfica, match perso in casa dai rossoneri per 2-0, gli uomini di Amorim avranno tra qualche ora la possibilità di riscattarsi subito e di cancellare le critiche e le impressioni negative emerse dopo la partita di coppa. 

Questa sera infatti, alle ore 20:45, il Milan ospiterà il Lecce di Eusebio Di Francesco nel posticipo che chiuderà la quinta giornata di Serie A che si fermerà poi per ben tre settimane a causa della sosta nazionale, per poi riprendere il weekend dell’11 ottobre, giorno in cui i rossoneri viaggeranno a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Senza correre troppo però, di seguito tutte le informazioni utili per seguire la partita di domani sera contro i salentini. 

MILAN-LECCE: TUTTE LE INFO UTILI

Stadio: San Siro, Milano

Orario: 20:45

TV: DAZN 

Streaming: DAZN

Web: MilanNews.it (Live testuale)