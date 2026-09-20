Serie A, tre squadre capoliste: la classifica aggiornata

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Oggi alle 07:48News
di Andrea La Manna
Di seguito la classifica aggiornata dopo le partite del sabato di Serie A.

Di seguito la classifica aggiornata dopo le partite del venerdi e del sabato di Serie A.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

Roma 13*
Inter 13*
Lazio 13*
Cagliari 12*
Como 10
Milan 8
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7*
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4*
Lecce 6
Torino 3
Fiorentina 4
Monza 4*
Bologna 1
Parma 1
Genoa 1
Venezia 0*

*Una partita in più