Serie A, tre squadre capoliste: la classifica aggiornata
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Di seguito la classifica aggiornata dopo le partite del sabato di Serie A.
Di seguito la classifica aggiornata dopo le partite del venerdi e del sabato di Serie A.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 13*
Inter 13*
Lazio 13*
Cagliari 12*
Como 10
Milan 8
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7*
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4*
Lecce 6
Torino 3
Fiorentina 4
Monza 4*
Bologna 1
Parma 1
Genoa 1
Venezia 0*
*Una partita in più
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