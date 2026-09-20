Serie A, oggi si conclude la 5^ giornata: tutte le info sulle partite odierne

Serie A, oggi si conclude la 5^ giornata: tutte le info sulle partite odierneMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Tutte le partite della quinta giornata di Serie A in programma oggi, domenica 20 settembre.

Di seguito il programma di oggi della quinta giornata di Serie A.

SERIE A, QUINTA GIORNATA: IL PROGRAMMA DI OGGI 

Fiorentina-Napoli domenica 20 settembre ore 12.30 (DAZN)

Frosinone-Como domenica 20 settembre ore 15.00 (DAZN)

Parma-Genoa domenica 20 settembre ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Atalanta domenica 20 settembre ore 18.00 (DAZN/Sky/NOW)

Milan-Lecce domenica 20 settembre ore 20.45 (DAZN/Live testuale su MilanNews.it)