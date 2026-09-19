Probabile formazione Milan: due ballottaggi. Pulisic e Modric verso una maglia da titolare

Probabile formazione Milan: due ballottaggi. Pulisic e Modric verso una maglia da titolareMilanNews.it
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Oggi alle 20:00Primo Piano
di Lorenzo De Angelis
La probabile formazione di Amorim per Milan-Lecce di domani sera a San Siro. Tra le possibili scelte del portoghese non mancano sorprese

Dopo il brutto esordio europeo, il Milan di Ruben Amorim si rituffa sul campionato prima della lunga sosta tra settembre e ottobre. I rossoneri scenderanno in campo per il match valido per la quinta giornata di Serie A: a San Siro, con calcio d'inizio previsto per domenica 20 settembre alle 20:45, ci sarà la sfida al Lecce. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 22 Moreira
11 Pulisic 70 Cisse
9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 2 Estupinan, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 22 Hutcihnson, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Moreira-Estupinan (55-45); Cisse-Saelemaekers (55-45)
Indisponibili: /
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /

MILAN-LECCE, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: La Penna di Roma
Assistenti: Lo Cicero – Vecchi
IV uomo: Tremolada
VAR: Maggioni
AVAR: Santoro

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Milan-Lecce, domenica 20 settembre 2026
Ore: 20:45
Stadio: San Siro
TV: Dazn
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su MilanNews.it