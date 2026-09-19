Milan, Pulisic verso la prima da titolare in stagione. E punta anche alla prima rete nel 2026

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Ieri Chistian Pulisic ha festeggiato il suo 28° compleanno e Ruben Amorim è pronto a fargli un regalo: domani sera a San Siro contro il Lecce, l'attaccante americano dovrebbe infatti partite titolare per la prima volta in questa stagione. Finora, l'ex Chelsea ha giocato solo un paio di spezzoni contro Lazio e Benfica, ma ora ha grande voglia di riprendersi il Milan e dimenticare un 2026 che finora è stato tutt'altro che felice.

MILAN, PULISIC ANCORA ALLA RICERCA DEL PRIMO GOL NEL 2026

Come ricorda stamattina Tuttosport, siamo a metà settembre e Pulisic non ha ancora segnato il suo primo gol nel'anno solare 2026. L'ultimo gol risale al 28 dicembre 2025 in un Milan-Hellas Verona di Serie A, da quel momento Capitan America si è bloccato e non ha più segnato né in rossonero, né con la nazionale americana. L'attaccante rossonero spera di farsi un bel regalo di compleanno e cancellare finalmente quello zero sul suo score. E' innegabile che al Diavolo serva ritrovare presto il vero Pulisic per poter ambire a grandi traguardi.

L'ESTATE COMPLICATA DI PULISIC: DAL MONDIALE DELUDENTE ALL'INFORTUNIO

L'americano è reduce tra l'altro da un'estate tutt'altro che semplice: il Mondiale in casa con i suoi Stati Uniti non è andato come sperava e in patria non sono mancate le critiche per il suo rendimento. L'infortunio nell'ultima partita contro il Belgio ha reso tutto più complesso e ha ovviamente condizionato anche la sua estate con il Milan. Dopo settimane di lavoro individuale a Milanello per recuperare dal suo problema fisico (una microfrattura e un edema osseo a tibia e perone della gamba destra), il 21 agosto è tornato in gruppo, ma Amorim ha deciso di gestirlo e non lo ha messo in campo nelle prime tre gare ufficiali della stagione. Contro Lazio e Benfica, Pulisic è stato uno dei pochi a dare segnali positivi e così domani sera contro il Lecce avrà finalmente una maglia da titolare.