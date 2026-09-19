È morto Sandro Mazzola: aveva 83 anni. Leggenda dell'Inter, iconici i duelli con Rivera

È morto Sandro Mazzola: aveva 83 anni. Leggenda dell'Inter, iconici i duelli con RiveraMilanNews.it
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Oggi alle 07:49News
di Antonello Gioia
È morto Sandro Mazzola, storia dell'Inter e del calcio italiano. Iconici, nei derby e in Nazionale, i suoi duelli con Gianni Rivera

È morto Sandro Mazzola, storia dell'Inter e del calcio italiano. Nato a Torino l'8 novembre 1942, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, Mazzola ha legato tutta la propria carriera ai colori nerazzurri, diventando uno dei simboli della Grande Inter di Helenio Herrera, per poi diventare capitano. Iconici, nei derby e in Nazionale, i suoi duelli con Gianni Rivera, stella del Milan dei suoi tempi.