Milan-Lecce, Pulisic e Moreira titolari? La probabile formazione

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Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna
Di seguito la probabile formazione dei rossoneri per il match di domani sera in programma alle ore 20:45 a San Siro contro il Lecce.

Dopo il brutto esordio europeo, il Milan di Ruben Amorim si rituffa sul campionato prima della lunga sosta tra settembre e ottobre. I rossoneri scenderanno in campo per il match valido per la quinta giornata di Serie A: a San Siro, con calcio d'inizio previsto per domenica 20 settembre alle 20:45, ci sarà la sfida al Lecce. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 22 D. Moreira
11 Pulisic 70 Cisse
9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 2 Estupinan, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 22 Hutcihnson, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Musah-Cisse (60-40); Chukwueze-Saelemaekers (70-30)
Indisponibili: /
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /