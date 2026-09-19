Milan-Lecce, vigilia del match: dove e quando seguire la conferenza stampa di Ruben Amorim

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Questo pomeriggio alle ore 14:00 Ruben Amorim parlerà nella consueta conferenza stampa per partita alla vigilia di Milan-Lecce.

Domani i rossoneri affronteranno il Lecce di Eusebio Di Francesco nell'ultimo match prima della lunga sosta per le nazionali. Dopo la prestazione negativa vista in coppa contro il Benfica, Amorim e la squadra sono chiamati a dare una svolta e un segnale per lasciarsi alle spalle tutte le critiche piovute in questi ultimi giorni.

Essendo oggi giornata di vigilia per il Milan, come di consueto il tecnico Ruben Amorim prenderà la parola in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello. Nel mirino delle critiche per dei progressi che ancora non si vedono, l'allenatore milanista parlerà davanti ai giornalisti alle ore 14 di L'evento sarà trasmesso su Milan TV e sull'app ufficiale rossonera. Come sempre potrete leggere tutte le dichiarazioni di Amorim nel live testuale dedicato di MilanNews.it.