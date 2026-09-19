Domani il Milan torna in campo, sfida al Lecce per il riscatto: tutte le info sulla partita
Dopo la brutta delusione nell’esordio in Europa League contro il Benfica, match perso in casa dai rossoneri per 2-0, gli uomini di Amorim avranno tra poco più di 24 ore la possibilità di riscattarsi subito e di cancellare le critiche e le impressioni negative emerse dopo la partita di coppa.
Domani sera infatti, alle ore 20:45, il Milan ospiterà il Lecce di Eusebio Di Francesco nel posticipo che chiuderà la quinta giornata di Serie A che si fermerà poi per ben tre settimane a causa della sosta nazionale, per poi riprendere il weekend dell’11 ottobre, giorno in cui i rossoneri viaggeranno a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Senza correre troppo però, di seguito tutte le informazioni utili per seguire la partita di domani sera contro i salentini.
MILAN-LECCE: TUTTE LE INFO UTILI
Stadio: San Siro, Milano
Orario: 20:45
TV: DAZN
Web: MilanNews.it (Live testuale)
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