Domani il Milan torna in campo, sfida al Lecce per il riscatto: tutte le info sulla partita 

Domani il Milan torna in campo, sfida al Lecce per il riscatto: tutte le info sulla partita MilanNews.it
Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna
Domani sera i rossoneri affronteranno nel proprio stadio il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Dopo la brutta delusione nell’esordio in Europa League contro il Benfica, match perso in casa dai rossoneri per 2-0, gli uomini di Amorim avranno tra poco più di 24 ore la possibilità di riscattarsi subito e di cancellare le critiche e le impressioni negative emerse dopo la partita di coppa. 

Domani sera infatti, alle ore 20:45, il Milan ospiterà il Lecce di Eusebio Di Francesco nel posticipo che chiuderà la quinta giornata di Serie A che si fermerà poi per ben tre settimane a causa della sosta nazionale, per poi riprendere il weekend dell’11 ottobre, giorno in cui i rossoneri viaggeranno a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Senza correre troppo però, di seguito tutte le informazioni utili per seguire la partita di domani sera contro i salentini. 

MILAN-LECCE: TUTTE LE INFO UTILI

Stadio: San Siro, Milano

Orario: 20:45

TV: DAZN 

Web: MilanNews.it (Live testuale)