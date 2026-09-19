Serie A, oggi 4 partite in programma: spicca il big match Roma-Inter

Serie A, oggi 4 partite in programma: spicca il big match Roma-InterMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Il programma del sabato di Serie A con orari e guida tv delle quattro partite di oggi.

Dopo l'anticipo di ieri sera andato in scena allo stadio Brianteo di Monza tra Monza e Sassuolo, quest'oggi il campionato prosegue con ben altre quattro partite in programma. Alle 15:00 due match in programma, i friuliani reduci dal 5-3 di San Siro ospiteranno il Cagliari quinto in classifica. Contemporaneamente ci sarà l'esordio di Palladino sulla panchina del Bologna che ospiterà al Dall'Ara il Torino di Ignazio Abate. Alle 18:00 il match della giornata, le uniche due squadre a punteggio pieno, Roma e Inter, si affronteranno all'Olimpico. Chiuderà la giornata Venezia-Lazio.

SERIE A, LE PARTITE DEL SABATO: IL PROGRAMMA 

Bologna-Torino sabato 19 settembre ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Cagliari sabato 19 settembre ore 15.00 (DAZN)

Roma-Inter sabato 19 settembre ore 18.00 (DAZN)

Venezia-Lazio sabato 19 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)