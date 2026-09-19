Serie A, oggi 4 partite in programma: spicca il big match Roma-Inter
Dopo l'anticipo di ieri sera andato in scena allo stadio Brianteo di Monza tra Monza e Sassuolo, quest'oggi il campionato prosegue con ben altre quattro partite in programma. Alle 15:00 due match in programma, i friuliani reduci dal 5-3 di San Siro ospiteranno il Cagliari quinto in classifica. Contemporaneamente ci sarà l'esordio di Palladino sulla panchina del Bologna che ospiterà al Dall'Ara il Torino di Ignazio Abate. Alle 18:00 il match della giornata, le uniche due squadre a punteggio pieno, Roma e Inter, si affronteranno all'Olimpico. Chiuderà la giornata Venezia-Lazio.
SERIE A, LE PARTITE DEL SABATO: IL PROGRAMMA
Bologna-Torino sabato 19 settembre ore 15.00 (DAZN)
Udinese-Cagliari sabato 19 settembre ore 15.00 (DAZN)
Roma-Inter sabato 19 settembre ore 18.00 (DAZN)
Venezia-Lazio sabato 19 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan