Serie A, il programma della quinta giornata: lente d’ingrandimento su tre partite
MilanNews.it
Il programma delle partite del sabato e della domenica di Serie A, valide per il quinto turno del campionato.
Di seguito il programma delle prossime partite della quinta giornata di Serie A.
SERIE A, 5^ GIORNATA: TUTTE LE INFO UTILI
Bologna-Torino sabato 19 settembre ore 15.00 (DAZN)
Udinese-Cagliari sabato 19 settembre ore 15.00 (DAZN)
Roma-Inter sabato 19 settembre ore 18.00 (DAZN)
Venezia-Lazio sabato 19 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Fiorentina-Napoli domenica 20 settembre ore 12.30 (DAZN)
Frosinone-Como domenica 20 settembre ore 15.00 (DAZN)
Parma-Genoa domenica 20 settembre ore 15.00 (DAZN)
Juventus-Atalanta domenica 20 settembre ore 18.00 (DAZN/Sky/NOW)
Milan-Lecce domenica 20 settembre ore 20.45 (DAZN/Live testuale su MilanNews.it)
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