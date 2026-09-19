Serie A, il programma della quinta giornata: lente d’ingrandimento su tre partite

Serie A, il programma della quinta giornata: lente d’ingrandimento su tre partiteMilanNews.it
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Oggi alle 08:12News
di Andrea La Manna
Il programma delle partite del sabato e della domenica di Serie A, valide per il quinto turno del campionato.

Di seguito il programma delle prossime partite della quinta giornata di Serie A.

SERIE A, 5^ GIORNATA: TUTTE LE INFO UTILI

Bologna-Torino sabato 19 settembre ore 15.00 (DAZN)

Udinese-Cagliari sabato 19 settembre ore 15.00 (DAZN)

Roma-Inter sabato 19 settembre ore 18.00 (DAZN)

Venezia-Lazio sabato 19 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Fiorentina-Napoli domenica 20 settembre ore 12.30 (DAZN)

Frosinone-Como domenica 20 settembre ore 15.00 (DAZN)

Parma-Genoa domenica 20 settembre ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Atalanta domenica 20 settembre ore 18.00 (DAZN/Sky/NOW)

Milan-Lecce domenica 20 settembre ore 20.45 (DAZN/Live testuale su MilanNews.it)