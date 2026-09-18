Milan, attacco sterile e difesa fragile: Amorim deve ritrovare identità ed equilibrio

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Amorim deve ritrovare identità ed equilibrio

Il Milan arriva alla sfida con il Lecce con più dubbi del previsto. L'attacco fatica a produrre occasioni, Gonçalo Ramos è fermo a un solo gol nonostnate il grande investimento estivo e il migliore marcatore della formazione di Ruben Amorim resta il giovanissimo Cisse. Ma il problema non riguarda soltanto la fase offensiva. Nelle ultime settimane sono emerse fragilità evidenti anche in fase difensiva, calo del pressing e una squadra sempre meno riconoscibile rispetto alle prime uscite.

RAMOS ISOLATO, POA CREATIVITÀ E TROPPI CAMBI

Nel post Benfica Ruben Amorim ha ammesso che il Milan è "poco creativo" e i numeri lo confermano. Ramos riceve pochi palloni utili, Loftus-Cheek fatica da trequartista e Hutchinson non ha ancora inciso. Il dato più significativo è che in cinque partite il Milan non ha mai segnato nel primo tempo con la formazione iniziale.

Anche i continui cambi di undici fanno discutere, anche perché in cinque partite Amorim ha schierato cinque formazioni diverse. In più occasioni le sostituzioni hanno migliorato la squadra, ma questo apre a un dubbio: i cambi stanno correggendo bene le partite o sono le scelte iniziali che non funzionano?

PRESSING SPARITO E DIFESA PIÙ VULNERABILE

L'altro campanello d'allarme riguarda la fase senza palla- Dopo un avvio aggressivo, il pressing si è progressivamente abbassato e il Milan è apparso più attendista. La porta è rimasta inviolata solo contro il Venezia, ma nelle ultime due gare sono arrivati due gol subiti sia con la Lazio che con il Benfica. Il punti, quindi, è ritrovare equilibrio, ma soprattutto convinzione.

Il Milan delle prime giornate sembrava sapere cosa voleva fare. Quello recente, invece, appare più nervoso, disordinato e prevedibile. Amorim ha bisogno di una squadra base, di riferimenti chiari e maggiore continuità nelle scelte. Contro il Lecce non servirà quindi solo vincere, ma anche tornare a riconoscersi.