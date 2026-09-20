Milan, questa sera in campo contro il Lecce: la probabile formazione dei rossoneri
Dopo il brutto esordio europeo, il Milan di Ruben Amorim si rituffa sul campionato prima della lunga sosta tra settembre e ottobre. I rossoneri scenderanno in campo per il match valido per la quinta giornata di Serie A: a San Siro, con calcio d'inizio previsto per domenica 20 settembre alle 20:45, ci sarà la sfida al Lecce. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 22 D. Moreira
11 Pulisic 70 Cisse
9 G. Ramos
A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 2 Estupinan, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 22 Hutcihnson, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Cisse-Saelemaekers (60-40); Moreira-Estupinan (60-40)
Indisponibili: /
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /
VERSO MILAN-LECCE, LE ULTIME NOTIZIE
Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio e il trio difensivo con il rientro di Gila assieme a De Winter e Pavlovic. Attesi, invece, cambiamenti dal centrocampo in su. È il momento di vedere titolare Diego Moreira, probabilmente a sinistra: il belga è in vantaggio su Estupinan. A destra dovrebbe essere confermato Chukwueze. In mezzo riecco Modric e Rabiot, con la trequarti che vedrà la prima gara da titolare di Pulisic: insieme a lui favorito Cisse che si gioca il posto con Saelemaekers. Unica punta, ovviamente, Gonçalo Ramos.
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