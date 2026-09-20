Milan, questa sera in campo contro il Lecce: la probabile formazione dei rossoneri

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Questa sera il Milan affronterà il Lecce nella quinta giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni e le info per il match.

Dopo il brutto esordio europeo, il Milan di Ruben Amorim si rituffa sul campionato prima della lunga sosta tra settembre e ottobre. I rossoneri scenderanno in campo per il match valido per la quinta giornata di Serie A: a San Siro, con calcio d'inizio previsto per domenica 20 settembre alle 20:45, ci sarà la sfida al Lecce. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 22 D. Moreira

11 Pulisic 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 2 Estupinan, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 22 Hutcihnson, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Cisse-Saelemaekers (60-40); Moreira-Estupinan (60-40)

Indisponibili: /

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO MILAN-LECCE, LE ULTIME NOTIZIE

Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio e il trio difensivo con il rientro di Gila assieme a De Winter e Pavlovic. Attesi, invece, cambiamenti dal centrocampo in su. È il momento di vedere titolare Diego Moreira, probabilmente a sinistra: il belga è in vantaggio su Estupinan. A destra dovrebbe essere confermato Chukwueze. In mezzo riecco Modric e Rabiot, con la trequarti che vedrà la prima gara da titolare di Pulisic: insieme a lui favorito Cisse che si gioca il posto con Saelemaekers. Unica punta, ovviamente, Gonçalo Ramos.