Stasera Milan-Lecce, San Siro sarà ancora una volta una bolgia: previsti oltre i 72 mila spettatori

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Questa sera per il match del Milan contro il Lecce sono previsti oltre 72 mila spettatori.

Questa sera i rossoneri torneranno a giocare a San Siro dopo la brutta sconfitta rimediata in Europa League contro il Benfica. La squadra di Ruben Amorim è chiamata a dare una svolta e delle risposte alle tantissime critiche emerse in questi ultimi giorni. Sulla strada dei rossoneri ci sarà il Lecce, allenato da Eusebio Di Francesco, reduce dalla vittoria interna contro il Monza.

A sostegno della squadra però, come sempre, ci sarà un pubblico numerosissimo in quel di San Siro. Un fatto che ormai non fa neanche più notizia viste le altissime medie spetattori tra casa e trasferta durante le partite del Milan, ma anche per il match di domani sono previsti oltre 72 mila spettatori.