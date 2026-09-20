Siviglia-Barcellona, l’ex rossonero protagonista: in gol Youssouf Fofana

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Youssouf Fofana, passato in prestito al Siviglia, ha segnato il gol dell’1-0 nel big match contro il Barcellona.

Questa sera ne La Liga spagnola è andato in scena uno dei classici del campionato, Siviglia-Barcellona. Nonostante le diverse posizioni in classifica e le diverse ambizioni negli ultimi anni, le due squadre sono tra le protagoniste storiche della lega. E dunque questa sera, allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan, biancorossi e blaugrana sono scesi in campo per il match valevole la settima giornata.

Il Barcellona di Flick, reduce da 28 gol realizzati e solo 6 subiti, è arrivato a Siviglia con tutti i favori del pronostico ma sul campo poi le cose sono andate diversamente. A passare in vantaggio infatti sono stati proprio i padroni di casa che, al 19' minuto hanno segnato il gol dell'1-0. Il marcatore? Youssouf Fofana. Il vantaggio però è durato solo 3 minuti perché al minuto 22 è stato il solito Raphina a pareggiare.