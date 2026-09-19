Galli dubbioso sul modulo: “Il 3-4-2-1 il Milan non può reggerlo, opterei per il 3-5-2 per garantire più equilibrio”

vedi letture

Filippo Galli commenta e analizza il modulo scelto da Amorim, il 3-4-2-1, esponendo le sue perplessità in merito.

Filippo Galli, ex giocatore e responsabile del settore giovanile rossonero, nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, ha toccato il tema del modulo che Amorim ha scelto per questo Milan, il 3-4-2-1, che però, secondo lui, non è sostenibile da questa rosa. Di seguito il suo pensiero.

Nel dopo partita, Amorim ha detto che è aperto a trovare degli adattamenti per arrivare ad una soluzione abbandonando le sue convinzioni sul sistema di gioco. La sensazione è che questa squadra non regga il 3421, perché la difesa rimane troppo scoperta in fase di non possesso e perché, ad oggi, in fase di prima costruzione, non possiamo fare a meno di Modric. Luka ha bisogno però di avere sostegno in fase difensiva e di sentirsi in qualche modo sollevato da immediati recuperi difensivi quando si propone in avanti: un centrocampo a 3 sembra dunque imprescindibile. Penso insomma che un modulo 352 possa garantire l’equilibrio necessario su cui basare lo sviluppo di quel gioco dominante cui Amorim (e anch’io) anela, senza lasciare sguarnita la difesa che troppo spesso abbiamo visto in affanno.