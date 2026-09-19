Serie A, Gattuso si regala la pausa da capolista: la classifica aggiornata
MilanNews.it
La classifica aggiornata dopo Venezia-Lazio 0-2.
Di seguito la classifica aggiornata dopo Venezia-Lazio 0-2.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 13*
Inter 13*
Lazio 13*
Cagliari 12*
Como 10
Milan 8
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7*
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4*
Lecce 6
Torino 3
Fiorentina 4
Monza 4*
Bologna 1
Parma 1
Genoa 1
Venezia 0*
*Una partita in più
Pubblicità
News
Le più lette
2 Amorim: "Ho detto che quando si arriva in un nuovo club è impossibile avere tutte le caratteristiche giuste in ogni aspetto. E non dite che critico i miei calciatori"
3 De Rossi attacca i media: “C’è gente che con cuffiette e microfono usa vocaboli imbarazzanti e si sente esperta di calcio”
Primo Piano
Primo PianoLa schiettezza di Amorim ed il siparietto della formazione: al Milan serve questa terapia d'urto?
Live MNAmorim: "Ho detto che quando si arriva in un nuovo club è impossibile avere tutte le caratteristiche giuste in ogni aspetto. E non dite che critico i miei calciatori"
Luca SerafiniQuando finisce il casting? Contro il Benfica dopopartita peggio della partita. Il tempo è poco, non si può buttarlo via
Franco OrdineAmorim non ha ancora “pesato” i suoi. Ecco un altro manager in società, ma il capo dell’area tecnica?
Carlo PellegattiPerché in Europa? Visto Pulisic è tutto chiaro. Che bello… torna il Musagete. Se è quella, formazione sorprendente
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com