Serie A, Gattuso si regala la pausa da capolista: la classifica aggiornata

Serie A, Gattuso si regala la pausa da capolista: la classifica aggiornataMilanNews.it
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Oggi alle 23:12News
di Andrea La Manna
La classifica aggiornata dopo Venezia-Lazio 0-2.

Di seguito la classifica aggiornata dopo Venezia-Lazio 0-2.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

Roma 13*
Inter 13*
Lazio 13*
Cagliari 12*
Como 10
Milan 8
Frosinone 7
Juventus 7
Sassuolo 7*
Napoli 6
Atalanta 6
Udinese 4*
Lecce 6
Torino 3
Fiorentina 4
Monza 4*
Bologna 1
Parma 1
Genoa 1
Venezia 0*

*Una partita in più