Serie A, i biancocelesti tornano alla vittoria: Venezia-Lazio 0-2

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La Lazio di Gennaro Gattuso, reduce dal pareggio contro il Milan, batte il Venezia e si porta al primo posto in classifica con Roma e Inter.

Questa sera, dopo Roma-Inter, è scesa in campo l'altra squadra della capitale, la Lazio di Gennaro Gattuso. Dopo il match contro il Milan, questa volta i biancocelesti hanno viaggiato alla volta di Venezia per affrontare la squadra di Stroppa. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa, condito da un rigore sbagliato da Yeboah, nella ripresa la Lazio è tornata ad essere la squadra che ci ha abituato in queste prime giornate e nel giro di 10 minuti ha dato un doppio colpo alla partita con i gol di Zaccagni e Noslin. Altri tre punti per Gattuso che si porta al primo posto in classifica, a 13 punti, con Roma e Inter.

IL TABELLINO DEL MATCH

VENEZIA - LAZIO 0-2

17' rig. sbagliato Yeboah

51' rig. sbagliato

60' Noslin

