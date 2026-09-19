Serie A, i biancocelesti tornano alla vittoria: Venezia-Lazio 0-2
MilanNews.it
La Lazio di Gennaro Gattuso, reduce dal pareggio contro il Milan, batte il Venezia e si porta al primo posto in classifica con Roma e Inter.
Questa sera, dopo Roma-Inter, è scesa in campo l'altra squadra della capitale, la Lazio di Gennaro Gattuso. Dopo il match contro il Milan, questa volta i biancocelesti hanno viaggiato alla volta di Venezia per affrontare la squadra di Stroppa. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa, condito da un rigore sbagliato da Yeboah, nella ripresa la Lazio è tornata ad essere la squadra che ci ha abituato in queste prime giornate e nel giro di 10 minuti ha dato un doppio colpo alla partita con i gol di Zaccagni e Noslin. Altri tre punti per Gattuso che si porta al primo posto in classifica, a 13 punti, con Roma e Inter.
IL TABELLINO DEL MATCH
VENEZIA - LAZIO 0-2
17' rig. sbagliato Yeboah
51' rig. sbagliato
60' Noslin
Pubblicità
News
Galli sul tournover: “Giusto tenere in considerazione tutti, ma visto il periodo in cui siamo avrei schierato la formazione migliore”
Le più lette
2 Amorim: "Ho detto che quando si arriva in un nuovo club è impossibile avere tutte le caratteristiche giuste in ogni aspetto. E non dite che critico i miei calciatori"
3 De Rossi attacca i media: “C’è gente che con cuffiette e microfono usa vocaboli imbarazzanti e si sente esperta di calcio”
Primo Piano
Primo PianoLa schiettezza di Amorim ed il siparietto della formazione: al Milan serve questa terapia d'urto?
Live MNAmorim: "Ho detto che quando si arriva in un nuovo club è impossibile avere tutte le caratteristiche giuste in ogni aspetto. E non dite che critico i miei calciatori"
Luca SerafiniQuando finisce il casting? Contro il Benfica dopopartita peggio della partita. Il tempo è poco, non si può buttarlo via
Franco OrdineAmorim non ha ancora “pesato” i suoi. Ecco un altro manager in società, ma il capo dell’area tecnica?
Carlo PellegattiPerché in Europa? Visto Pulisic è tutto chiaro. Che bello… torna il Musagete. Se è quella, formazione sorprendente
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com