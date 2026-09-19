Sky, verso Milan-Lecce: più Estupinian di Moreira. Saelemaekers sulla trequarti

Sky, verso Milan-Lecce: più Estupinian di Moreira. Saelemaekers sulla trequartiMilanNews.it
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Ieri alle 23:46News
di Andrea La Manna
Le ultime sulla formazione del Milan per il match di domani sera contro il Lecce. Estupinian in vantaggio su Moreira ma il tecnico deciderà domani mattina.

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, ha rivelato le ultime sulla formazioni di domani. In questo momento c'è il dubbio tra Estupinain e Diego Moreira con il primo in leggero vantaggio rispetto a al belga ma il tecnico deciderà definitivamente domani mattina. Questa la probabile formaizone dei rossoneri rivelata dal collega.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupinian
11 Pulisic 56 Saelemaekers 
9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 2 Estupinan, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 22 Hutcihnson, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Moreira-Estupinan (45-55) - Saelemaekers-Cisse (70-30)
Indisponibili: /
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /