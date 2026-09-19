Sky, verso Milan-Lecce: più Estupinian di Moreira. Saelemaekers sulla trequarti
Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, ha rivelato le ultime sulla formazioni di domani. In questo momento c'è il dubbio tra Estupinain e Diego Moreira con il primo in leggero vantaggio rispetto a al belga ma il tecnico deciderà definitivamente domani mattina. Questa la probabile formaizone dei rossoneri rivelata dal collega.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupinian
11 Pulisic 56 Saelemaekers
9 G. Ramos
A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 2 Estupinan, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 22 Hutcihnson, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Moreira-Estupinan (45-55) - Saelemaekers-Cisse (70-30)
Indisponibili: /
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /
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