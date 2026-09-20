Rivera su Mazzola: "Dualismo un po' gonfiato. Ha fatto gioco un po' a tutti, anche a noi"

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Il commento di Gianni Rivera sul suo dualismo con Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni

Davanti alla scomparsa di un amico e di un avversario che ha segnato la sua carriera sportiva, Gianni Rivera non ha potuto rimanere in silenzio. L'ex Golden Boy del Milan ha legato parte della sua carriera al dualismo con Sandro Mazzola, rivale dell'Inter e compagno di Nazionale per tanti anni, scomparso ieri all'età di 83 anni. L'ex leggenda rossonera è intervenuta ai microfoni della Gazzetta dello Sport per commemorare quello che è stato un rivale ma soprattutto un amico.

Il commento di Rivera sul suo dualismo come rivali ma anche come compagni di Nazionale: "Il dualismo è stato, diciamolo, un po’ gonfiato. Una manciata di pepe sulla rivalità calcistica, ha fatto gioco un po’ a tutti. Anche a noi. Staffetta a Messico 1970? Prima e dopo, io e Sandro avevamo sempre giocato assieme. Non so perché in Messico no. Io non l’ho mai capita, Mazzola pure. Perché? E chi lo sa. Avevamo caratteristiche talmente diverse che potevamo benissimo stare in campo insieme. Abbiamo giocato insieme i Mondiali precedenti e quelli successivi, in Messico pare che non fosse proprio possibile"