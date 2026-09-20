Verso il Lecce, a sinistra il favorito è Estupinan: in vantaggio su Moreira
Da che doveva essere uno degli indiziati principali del Milan a lasciare il club nel corso dell'estate, Pervis Estupinan ha collezionato tre gare da titolare su quattro in campionato. Questa sera a San Siro contro il Lecce, alle ore 20.45 in occasione della quinta giornata del campionato di Serie A Enilive, il laterale ecuadoriano potrebbe centrare la quarta partita dal primo minuto. Anche oggi, infatti, l'ex Brighton parte favorito sulla concorrenza di Bartesaghi e soprattutto di Moreira.
MILAN, ESTUPINAN IN VANTAGGIO SU MOREIRA
È uno dei dubbi più grandi di questa vigilia ma secondo le indiscrezioni del mattino, Pervis Estupinan è in vantaggio su Diego Moreira per il ruolo di esterno a tutta fascia sulla sinistra. Se tutto ciò venisse confermato, vorrebbe dire che il tecnico Ruben Amorim ancora non se la sente di mettere l'esterno belga in contemporanea con Chukwueze dall'altra parte, probabilmente per non sbilanciare troppo la squadra.
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