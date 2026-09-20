Gattuso: "D'accordo con De Rossi: gente che si improvvisa giornalista, social incontrollabili"

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Il commento di Gattuso sui giornalisti "con le cuffiette": il tecnico biancoceleste si è allineato al pensiero di Daniele De Rossi

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi nei giorni scorsi ha rilasciato una dichiarazione che è stata ripresa in maniera diffusa. L'ex centrocampista si è scagliato contro una categoria di opinionisti del calcio che parlano attraverso i social senza, secondo il tecnico, avere alcuna competenza. Così ha paralto De Rossi: "Adesso viviamo in un'epoca di comunicazione particolare. Voi giornalisti siete le prime vittime di uno che si sveglia, si compra le cuffiette, si compra la webcam e diventa esperto di calcio, usando un vocabolario imbarazzante. Vivo con il dispiacere di non aver fatto abbastanza punti, vivo con la responsabilità nei confronti dei tifosi del Genoa che sono meravigliosi con me, dei giocatori e della società che continua a dimostrarmi fiducia tutti i giorni”

Nella serata di ieri, dopo la vittoria della sua Lazio sul campo del Venezia, gli ha fatto eco l'amico Gennaro Gattuso, tecnico biancoceleste: "Sono d'accordo con De Rossi, c'è gente che mette le cuffie davanti a uno schermo e si improvvisa giornalista. Ormai i social sono incontrollabili. Voi dello studio siete bravi, guardate le partite e ne sapete, a differenza di chi fa un altro lavoro, spara giudizi e non sa niente. Bisogna solo lavorare e non sentire nulla"