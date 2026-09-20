Passerini sul Milan: "Preoccupa l'involuzione delle prestazioni"

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Il giudizio di Carlos Passerini sul momento del Milan in questo inizio della stagione

Dopo le due vittorie inaugurali del campionato, in casa del Torino e a San Siro contro il Venezia, il Milan si è ingolfato. I rossoneri in campionato sono incappati in due pareggi consecutivi contro la Juventus e contro la Lazio, entrambi in trasferta, e poi è arrivata la sconfitta interna europea contro il Benfica. Il giornalista Carlos Passerini è intervenuto nel suo articolo sul Corriere della Sera di questa mattina per esprimere il suo commento a poche ore da Milan-Lecce.

MILAN, PREOCCUPA L'INVOLUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il pensiero di Carlos Passerini in vista dell'impegno del Milan questa sera contro il Lecce: "Non si può più vedere un Milan come quello che mercoledì scorso si è consegnato al Benfica rimediando un’eurofiguraccia nel debutto di coppa. Serve una svolta, netta e immediata, già stasera a San Siro contro il Lecce di Di Francesco. Due vittorie e due pareggi: il cammino in campionato non è stato negativo in termini di risultati, a preoccupare è piuttosto l’involuzione delle prestazioni. Altro che gioco dominante: pochi gol segnati, troppi gol subiti, una condizione atletica da rivedere".