Ordine: "Lo 0-2 col Benfica ha lasciato molte crepe a Milanello"

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Il giudizio del giornalista Franco Ordine sul momento che sta vivendo il Milan, tra il Benfica e il Lecce prima della maxi-sosta

Il Milan si presenta all'ultimo appuntamento prima della lunga e inedita sosta di tre settimane per le Nazionali con diversi interrogativi a cui trovare una risposta. Ci proveranno stasera i rossoneri di Ruben Amorim contro il Lecce a San Siro, alle ore 20.45. Il Diavolo è reduce da due pareggi in campionato nelle trasferte contro Juventus e Lazio, oltre che dalla recente sconfitta interna contro il Benfica nella gara d'esordio della campagna di Europa League. Franco Ordine ha commentato il momento nel suo articolo pubblicato su Il Giornale.

IL BENFICA HA LASCIATO MOLTE CREPE A MILANELLO

Il commento di Franco Ordine sul momento del Milan post esordio Europa League e pre ultima gara prima della sosta per le Nazionali: "È evidente che lo 0 a 2 col Benfica, prima europea, ha lasciato molte crepe a Milanello con sospetti di divisione interna con i senatori, visione questa smentita Ruben Amorim senza negare naturalmente l'insoddisfazione degli esclusi. Dopo il Lecce c'è la maxi sosta e sarebbe doloroso chiudere i conti dei primi 5 turni senza un successo".