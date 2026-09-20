Cisse verso la panchina: in pole sulla trequarti del Milan c'è Saelemaekers

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Alexis Saelemaekers in pole per il posto accanto a Pulisic sulla trequarti del Milan contro il Lecce: Alphadjo Cisse partirà dalla panchina

Ci saranno ancora dei cambi nella formazione iniziale del Milan di Ruben Amorim. Per la sesta volta su sei, salvo clamorose sorprese, il tecnico rossonero cambierà le sue scelte in avvio. Questa sera il Diavolo ospita il Lecce a San Siro alle ore 20.45 e ha la necessità dei tre punti per non entrare nella lunga sosta per le Nazionali con più dubbi che certezze. Secondo le indiscrezioni il tecnico portoghese dovrebbe comunque dare spazio a tutti i giocatori considerati big all'interno della rosa.

SAELEMAEKERS ACCANTO A PULISIC, CISSE DALLA PANCHINA

Nell'ossatura del Milan ideale, sulla trequarti dietro a Gonçalo Ramos c'è il trequartista Christian Pulisic che oggi finalmente comincerà una gara dall'inizio. Accanto a lui la battaglia è aperta anche se, alla fine, dovrebbe vincerla Alexis Saelemaekers che risulta in pole position rispetto al giovane Alphadjo Cisse. Per l'ex Hellas Verona e Catanzaro un turno di riposo dalla panchina e soprattutto la possibilità di rivelarsi un'arma a gara in corso come a Torino contro la Juventus.