L'affetto di Gianni per Sandro: "Mazzola mi stimava. Ci volevamo bene"

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L'affettuoso ricordo di Gianni Rivera per Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni

Rivera e Mazzola, Mazzola e Rivera. Gianni e Sandro. Un duo che non si poteva scindere. Due giocatori eleganti, i primi grandi campioni italiani del dopoguerra. Uno bandiera del Milan e l'altro bandiera dell'Inter: insiem pilastri della Nazionale di calcio. Rivali in campo, compagni con la maglia azzurro, amici fino alla fine fuori dal campo. Sulla Gazzetta dello Sport il ricordo carico di affetto di Gianni Rivera per Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni.

RIVERA SU MAZZOLA: CI VOLEVAMO BENE

Il ricordo affettuoso di Gianni Rivera per Sandro Mazzola: "Sandro mi stimava. Io pure. Ci volevamo bene ci siamo sempre sentiti, anche negli ultimi tempi. Messaggi telefonici. Parlavamo di tutto. Abbiamo tanti ricordi. Negli Anni 60 e 70 c’era fermento culturale, economico e sociale. Molto movimento anche nelle squadre. Abbiamo contribuito a cambiare il calcio italiano fuori dal campo pur essendo lui interista e giocando con una squadra diversa dalla mia. Insieme abbiamo partecipato alla fondazione dell’Associazione Italiana Calciatori, abbiamo preparato il terreno per migliorare la categoria"