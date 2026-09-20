Rossoneri in prestito, secondo gol e secondo assist di Athekame in stagione

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Zachary Athekame, rossonero in prestito al Lione, ha già segnato il suo secondo gol stagionale

L'avvio di campionato di Zachary Athekame con la maglia del Lione, squadra a cui il Milan lo ha ceduto in prestito secco per la totalità di questa stagione, è stato sicuramente molto positivo. Il laterale svizzero ci ha messo poco a prendersi la titolarità sulla fascia destra della squadra allenata, ironia della sorte, dall'ex allenatore milanista Paulo Fonseca. Anche ieri, nella partita di campionato che il Lione ha stravinto 4-0 contro il Rennes, Athekame è stato protagonista con un gol.

Non si è trattato del primo gol di Athekame in questa stagione con il Lione. Il calciatore elvetico, convocato dal CT Yakin con la Nazionale maggiore rossocrociata, ha già messo due reti a referto: la prima lo scorso 5 settembre, sempre in campionato, contro l'Auxerre. A queste due segnature vanno aggiunti anche due assist: uno contro il Le Havre e l'altro sempre ieri contro il Rennes. Insomma un grande inizio di stagione per il giocatore escluso da Amorim ma di cui il Milan dovrà monitorare bene la crescita da qui a maggio.