Milan, maledizione primi tempi: ancora zero gol segnati

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Il Milan è ancora fermo a zero gol nei primi tempi giocati in questa stagione, Serie A o Europa League non fa differenza

Tra i tanti aspetti legati all'inizio di stagione del Milan, sicuramente uno di quelli più preoccupanti è relativo al dato secondo cui i rossoneri non hanno ancora segnato alcun gol nei primi tempi. In quattro gare di campionato e una di Europa League, i primi 45 minuti sono trascorsi sempre senza che la formazione di Amorim riuscisse a segnare. E a dirla tutta, solamente con il Venezia il Milan è andato vicino a realizzare un gol nei primi tempi con delle azioni pericolose.

Nella ripresa la musica è spesso cambiata, tranne nell'ultima partita contro il Benfica di mercoledì nella prima giornata di Europa League. Il gol più veloce è quello di Alphadjo Cisse contro il Torino, arrivato al 64° minuto. È singolare vedere il minutaggio delle 7 reti rossonere: ben 6 sono arrivate tra il 64° e il 69°, curiosamente una per minuto. Solo l'autogol contro il Venezia è arrivato in un'altra fase della gara, al minuto 89. Di seguito il dettaglio dei minuti delle reti del Milan:

64’ Cisse (vs Torino)

65’ Moreira (vs Lazio)

66’ Rabiot (vs Torino)

67’ Moreira (vs Lazio)

68’ Cisse (vs Juventus)

69’ Ramos (vs Venezia)

89’ Autogol (vs Venezia