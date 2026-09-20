La Fiorentina e il Napoli si fermano a vicenda: 1-1 al Franchi

vedi letture

Finisce 1-1 il primo lunch match della stagione di Serie A: la Fiorentina e il Napoli pareggiano con i toscani che riprendono Allegri

Questa domenica si è giocato il primo lunch match della stagione di Serie A. All'Artemio Franchi di Firenze si è giocata la sfida tra Fiorentina e Napoli che è terminata sul punteggio di 1-1. Una partita divertente che si è aperta nel primo tempo con il gol azzurro di Billy Gilmour su un ottimo schema da calcio d'angolo. A inizio ripresa la Viola è tornata in campo con un piglio migliore e ha messo alle strette la formazione di Massimiliano Allegri, trovando il pareggio su gol dell'ex Milan Alex Jimenez.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL QUINTO TURNO

VENERDÌ 18/9

ore 20.45, Monza-Sassuolo 2-1

SABATO 19/9

ore 15, Udinese-Cagliari 0-1

ore 15, Bologna-Torino 1-1

ore 18, Roma-Inter 2-2

ore 20.45, Venezia-Lazio 0-2

DOMENICA 20/9

ore 12.30, Fiorentina-Napoli 1-1

ore 15, Parma-Genoa

ore 15, Frosinone-Como

ore 18, Juventus-Atalanta

ore 20.45, Milan-Lecce