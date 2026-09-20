La Fiorentina e il Napoli si fermano a vicenda: 1-1 al Franchi
Questa domenica si è giocato il primo lunch match della stagione di Serie A. All'Artemio Franchi di Firenze si è giocata la sfida tra Fiorentina e Napoli che è terminata sul punteggio di 1-1. Una partita divertente che si è aperta nel primo tempo con il gol azzurro di Billy Gilmour su un ottimo schema da calcio d'angolo. A inizio ripresa la Viola è tornata in campo con un piglio migliore e ha messo alle strette la formazione di Massimiliano Allegri, trovando il pareggio su gol dell'ex Milan Alex Jimenez.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL QUINTO TURNO
VENERDÌ 18/9
ore 20.45, Monza-Sassuolo 2-1
SABATO 19/9
ore 15, Udinese-Cagliari 0-1
ore 15, Bologna-Torino 1-1
ore 18, Roma-Inter 2-2
ore 20.45, Venezia-Lazio 0-2
DOMENICA 20/9
ore 12.30, Fiorentina-Napoli 1-1
ore 15, Parma-Genoa
ore 15, Frosinone-Como
ore 18, Juventus-Atalanta
ore 20.45, Milan-Lecce
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