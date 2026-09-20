Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -6 dalla vetta e a -1 dal Milan

Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -6 dalla vetta e a -1 dal MilanMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:00News
di Francesco Finulli
La classifica di Serie A aggiornata dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Napoli

La domenica di Serie A Enilive è stata aperta dalla gara tra Fiorentina e Napoli, terminata sul punteggio di 1-1. Forse il punto fa più contenti i Viola che sembrano definitivamente usciti dalla crisi di inizio anno, specialmente per l'approccio con cui hanno giocato e grazie al quale non hanno mollato dopo lo svantaggio: 4 punti adesso per gli uomini di Vanoli. Il Napoli invece sale a 7, a -6 dalla vetta e a -1 del Milan che deve giocare questa sera.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

Roma 13
Inter 13
Lazio 13
Cagliari 12
Como 10*
Milan 8*
Napoli 7
Frosinone 7*
Juventus 7*
Sassuolo 7
Atalanta 6*
Lecce 6*
Udinese 4
Torino 4
Fiorentina 4
Monza 4
Bologna 2
Parma 1*
Genoa 1*
Venezia 0*

*Una partita in meno