Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -6 dalla vetta e a -1 dal Milan

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La classifica di Serie A aggiornata dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Napoli

La domenica di Serie A Enilive è stata aperta dalla gara tra Fiorentina e Napoli, terminata sul punteggio di 1-1. Forse il punto fa più contenti i Viola che sembrano definitivamente usciti dalla crisi di inizio anno, specialmente per l'approccio con cui hanno giocato e grazie al quale non hanno mollato dopo lo svantaggio: 4 punti adesso per gli uomini di Vanoli. Il Napoli invece sale a 7, a -6 dalla vetta e a -1 del Milan che deve giocare questa sera.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 13

Inter 13

Lazio 13

Cagliari 12

Como 10*

Milan 8*

Napoli 7

Frosinone 7*

Juventus 7*

Sassuolo 7

Atalanta 6*

Lecce 6*

Udinese 4

Torino 4

Fiorentina 4

Monza 4

Bologna 2

Parma 1*

Genoa 1*

Venezia 0*

*Una partita in meno