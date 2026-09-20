Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a -6 dalla vetta e a -1 dal Milan
MilanNews.it
La classifica di Serie A aggiornata dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Napoli
La domenica di Serie A Enilive è stata aperta dalla gara tra Fiorentina e Napoli, terminata sul punteggio di 1-1. Forse il punto fa più contenti i Viola che sembrano definitivamente usciti dalla crisi di inizio anno, specialmente per l'approccio con cui hanno giocato e grazie al quale non hanno mollato dopo lo svantaggio: 4 punti adesso per gli uomini di Vanoli. Il Napoli invece sale a 7, a -6 dalla vetta e a -1 del Milan che deve giocare questa sera.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 13
Inter 13
Lazio 13
Cagliari 12
Como 10*
Milan 8*
Napoli 7
Frosinone 7*
Juventus 7*
Sassuolo 7
Atalanta 6*
Lecce 6*
Udinese 4
Torino 4
Fiorentina 4
Monza 4
Bologna 2
Parma 1*
Genoa 1*
Venezia 0*
*Una partita in meno
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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