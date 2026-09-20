Pastore: "Amorim sotto pressione e come tutti gli allenatori sotto pressione difende le sue idee"

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Le parole di Giuseppe Pastore su Ruben Amorim in questa prima fase delicata della sua avventura rossonera

Ruben Amorim sta prendendo le misure con il calcio italiano e viceversa, anche da un punto di vista comunicativo. La partita di questa sera tra Milan e Lecce è già una gara delicata nell'economia della stagione rossonera. Non tanto perchè il tecnico rischi il posto ma per cercare di mettersi al più presto sul sentiero giusto. Durante la trasmissione Vamos! di DAZN il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la situazione attuale relativa all'allenatore milanista.

AMORIM SOTTO PRESSIONE E DIFENDE LE SUE IDEE

Il commento di Giuseppe Pastore sulla situazione relativa a Ruben Amorim: "Amorim è un po' sotto pressione, ha le sue idee e, come tutti gli allenatori sotto pressione, difende le sue idee. L'ha detto lui chiaramente: ‘Le difenderò fino al costo del fallimento’, che è un'ipotesi già apocalittica. Non è ancora iniziato l'autunno e stiamo già a parlare di queste cose. Però sottolineo questa tensione che l'allenatore poi deve essere bravo a gestire. Intendo dire: Conte, per dire uno che in queste cose ci ha sguazzato per 15 anni, non ho dubbi che in questi casi avrebbe tranquillamente gestito la situazione, Amorim non lo so".