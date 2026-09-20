MN - Sala su Amorim: "La fiducia rimane: è stato scelto in prima persona da Cardinale"

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Il telecronistsa e bordocampista di DAZN Federico Sala ha detto la sua in merito al futuro di Ruben Amorim sulla panchina del Milan

Già dopo queste prime cinque partite, addirittura, si è parlato di panchina a rischio per Ruben Amorim. Sicuramente ci si aspettava qualcosina in più a livello di gioco e la sconfitta europea al debutto con il Benfica ha fatto più male di quanto ci si potesse aspettare, però dal punto di vista dei risultati in campionato l'avvio è stato comunque sufficiente. Intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, il giornalista di DAZN Federico Sala ha detto la sua in merito al futuro di Ruben Amorim.

AMORIM, RIMANE LA FIDUCIA: SCELTO DA CARDINALE

Il commento del collega Federico Sala sulla posizione di Amorim sulla panchina del Milan: “Secondo me la fiducia rimane, anche se nel calcio tutto può cambiare. Rispetto ai vari Fonseca, Conceiçao e Allegri, Amorim ha la forza di essere stato scelto in prima persona da Cardinale. Ciò che può preoccupare il proprietario di RedBird sono le ultime dichiarazioni del tecnico portoghese. Credo che prima di mandare via Amorim servirà ancora del tempo".