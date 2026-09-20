Live MN Verso MIlan-Lecce: Estupinan ancora titolare, esordio dall'inizio per Pulisic

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È il giorno della quinta giornata del campionato di Serie A Enilive tra Milan e Lecce: segui il live testuale di avvicinamento alla gara di San Siro

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. All. Amorim

13.00 | LA PROBABILE DI AMORIM: GIOCANO ESTUPINAN E PULISIC

Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio e il trio difensivo con il rientro di Gila assieme a De Winter e Pavlovic. Attesi, invece, cambiamenti dal centrocampo in su. Non è forse ancora il momento di vedere titolare Diego Moreira: il belga è in leggero svantaggio su Estupinan. A destra dovrebbe essere confermato Chukwueze. In mezzo riecco Modric e Rabiot, con la trequarti che vedrà la prima gara da titolare di Pulisic: insieme a lui favorito Saelemaekers. Unica punta, ovviamente, Gonçalo Ramos.

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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Questa sera alle ore 20.45 il Milan scenderà in campo per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive: i rossoneri sfideranno il Lecce a San Siro e chiuderanno il programma del turno prima che cominci la pausa delle Nazionali di ben tre settimane. Il Diavolo non vince dal 28 agosto contro il Venezia ed è reduce da due pareggi in campionato oltre che dalla recente sconfitta in Europa League contro il Benfica. Per non perdervi nessun aggiornamento da qui al calcio di inizio, seguite il live testuale!