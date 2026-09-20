Verso MIlan-Lecce: Estupinan ancora titolare, esordio dall'inizio per Pulisic
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. All. Amorim
13.00 | LA PROBABILE DI AMORIM: GIOCANO ESTUPINAN E PULISIC
Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio e il trio difensivo con il rientro di Gila assieme a De Winter e Pavlovic. Attesi, invece, cambiamenti dal centrocampo in su. Non è forse ancora il momento di vedere titolare Diego Moreira: il belga è in leggero svantaggio su Estupinan. A destra dovrebbe essere confermato Chukwueze. In mezzo riecco Modric e Rabiot, con la trequarti che vedrà la prima gara da titolare di Pulisic: insieme a lui favorito Saelemaekers. Unica punta, ovviamente, Gonçalo Ramos.
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